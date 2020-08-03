По імпорту грузинського вина Україна поступається тільки РФ

Повідомляється, що за 6 місяців з Грузії було експортовано вина на 91,4 млн дол., що на 6% менше, в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

На першому місці серед країн-імпортерів грузинського вина знаходиться Росія, куди було експортовано вина на 54,2 млн дол.

На другому місці розташувалася Україна, куди було відправлено вина на 9,6 млн дол.

Третє місце зайняв Китай з показником в 6,8 млн дол.

Як повідомляв УНН, у вітчизняних магазинах сьогодні продають так звані псевдогрузинські вина і коньяки. Ця продукція виробляється в Україні, однак позиціонується нібито "грузинська" з використання грузинських національних тематик в оформленні та рекламі напою.

На такий обман споживачів вже звернули увагу в АМКУ. Компаніям ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Аджарі"), Приватному малому підприємству "ЛОЦМЕН" (ТМ "Азнаурі"), ТОВ "СП Аквавінтекс" і ТОВ "Українська дистрибуційна компанія" (ТМ "Гудаурі") винесли суворе попередження і не виключили застосування фінансових санкцій.

Не дивлячись на це, псевдогрузинські вина і коньяк досі продаються в мережі під виглядом іноземного.