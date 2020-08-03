По импорту грузинского вина Украина уступает только РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. По итогам января-июня текущего года Украина занимает втрое место в списке стран-импортеров вина из Грузии, передает УНН со ссылкой на bm.ge.
Сообщается, что за 6 месяцев из Грузии было экспортировано вина на 91,4 млн дол., что на 6% меньше, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
На первом месте среди стран-импортеров грузинского вина находится Россия, куда было экспортировано вина на 54,2 млн дол.
На втором месте расположилась Украина, куда было отправлено вина на 9,6 млн дол.
Третье место занял Китай с показателем в 6,8 млн дол.
Как сообщал УНН, в отечественных магазинах сегодня продают так называемые псевдогрузинские вина и коньяки. Эта продукция производится в Украине, однако позиционируется якобы “грузинская” с использование грузинских национальных тематик в оформлении и рекламе напитка.
На такой обман потребителей уже обратили внимание в АМКУ. Компаниям ООО “Атлантис” (ТМ “Аджари”), Частному малому предприятию “ЛОЦМЕН” (ТМ “Азнаури”), ООО “СП Аквавинтекс” и ООО “Украинская дистрибуционная компания” (ТМ “Гудаури”) вынесли строгое предупреждение и не исключили применение денежных санкций.
Не смотря на это, псевдогрузинские вина и коньяк до сих продаются в сети под видом иностранного.