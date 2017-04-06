За фактом вибуху в Ростові-на-Дону порушено кримінальну справу

“Слідчими органами Слідчого комітету Російської Федерації в Ростовській області порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ст. 105 КК РФ (замах на вбивство, скоєний загальнонебезпечним способом), ст. 222-1 КК РФ (незаконний обіг вибухових речовин або вибухових пристроїв)”, - йдеться в повідомленні відомства.

Як повідомляв УНН, інцидент стався сьогодні вранці в центрі Ростова-на-Дону, на перетині вулиці Соціалістичної та Нахічеванського провулка, поруч зі школою № 5.



За однією з версій, вибуховий пристрій здетонував під час прибирання території двірником.

За іншими відомостями, чоловік без певного місця проживання знайшов пакет і вирішив перевірити його вміст, у тому числі й ліхтарик, який там був. При включенні ліхтарика спрацював вибуховий пристрій, чоловікові відірвало кисть руки.

Заняття у школі, поруч із якою стався вибух, скасовані.