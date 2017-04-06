По факту взрыва в Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Уголовное дело возбуждено по факту взрыва возле школы в Ростове-на-Дону, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ в Ростовской области.
“Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом), ст. 222-1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств)”, — говорится в сообщении ведомства.
Как сообщал УНН, инцидент произошел сегодня утром в центре Ростова-на-Дону, на пересечении улицы Социалистической и Нахичеванского переулка, рядом со школой № 5.
По одной из версий, взрывное устройство сдетонировало во время уборки территории дворником.
По другим сведениям, мужчина без определенного места жительства нашел пакет и решил проверить его содержимое, в том числе и находящийся там фонарик. При включении фонарика сработало взрывное устройство, мужчине оторвало кисть руки.
Занятия в школе, рядом с которой произошел взрыв, отменены.