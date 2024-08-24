По Донеччині росіяни вдарили 2345 разів за добу, п'ятеро поранених
Київ • УНН
За добу зафіксовано 2345 ворожих ударів по Донеччині. Постраждали 9 населених пунктів, пошкоджено 26 цивільних об'єктів. П'ятеро мирних жителів отримали поранення в Кураховому, Торецьку, Антонівці та Щербинівці.
За добу зафіксовано 2345 ворожих ударів по Донецькій області. Постраждали 9 населених пунктів, пошкоджено 26 цивільних об'єктів. П'ятеро мирних жителів отримали поранення в Кураховому, Торецьку, Антонівці та Щербинівці, повідомили у ГУНП в області у суботу, пише УНН.
П’ятеро жителів Донецької області зазнали поранень через російські обстріли. Протягом доби поліцейські зафіксували 2345 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору
Війська рф, як вказано, поцілили у 9 населених пунктів: міста Курахове, Мирноград, Селидове, Торецьк, селище Щербинівка, села Антонівка, Даченське, Розлив, Успенівка. Руйнувань зазнали 26 цивільних об’єктів - 22 житлових будинки, спорткомплекс, заклад освіти, автомобілі. У тому числі:
• На Курахове росіяни скинули керовану авіабомбу – поранили двох цивільних осіб, пошкодили 6 багатоквартирних будинків і об’єкт інфраструктури.
• По одному пораненому – в Торецьку, Антонівці, Щербинівці.
• У Розливі внаслідок удару бомбою "УМПБ Д-30 СН" пошкоджено 4 приватних оселі та два авто.
• По Селидовому окупанти вдарили авіабомбою "ФАБ-250" з модулем УМПК – пошкоджено три багатоквартирних будинки та об’єкт цивільної інфраструктури.
Один загиблий та 8 поранених цивільних - наслідки обстрілів Донеччини за добу 23.08.24, 10:06 • 25293 перегляди