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По Донеччині росіяни вдарили 2345 разів за добу, п'ятеро поранених

По Донеччині росіяни вдарили 2345 разів за добу, п'ятеро поранених

Київ • УНН

 • 24855 перегляди

За добу зафіксовано 2345 ворожих ударів по Донеччині. Постраждали 9 населених пунктів, пошкоджено 26 цивільних об'єктів. П'ятеро мирних жителів отримали поранення в Кураховому, Торецьку, Антонівці та Щербинівці.

За добу зафіксовано 2345 ворожих ударів по Донецькій області. Постраждали 9 населених пунктів, пошкоджено 26 цивільних об'єктів. П'ятеро мирних жителів отримали поранення в Кураховому, Торецьку, Антонівці та Щербинівці, повідомили у ГУНП в області у суботу, пише УНН.

П’ятеро жителів Донецької області зазнали поранень через російські обстріли. Протягом доби поліцейські зафіксували 2345 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору

- повідомили у поліції.

Війська рф, як вказано, поцілили у 9 населених пунктів: міста Курахове, Мирноград, Селидове, Торецьк, селище Щербинівка, села Антонівка, Даченське, Розлив, Успенівка. Руйнувань зазнали 26 цивільних об’єктів - 22 житлових будинки, спорткомплекс, заклад освіти, автомобілі. У тому числі:

• На Курахове росіяни скинули керовану авіабомбу – поранили двох цивільних осіб, пошкодили 6 багатоквартирних будинків і об’єкт інфраструктури.

• По одному пораненому – в Торецьку, Антонівці, Щербинівці.

• У Розливі внаслідок удару бомбою "УМПБ Д-30 СН" пошкоджено 4 приватних оселі та два авто.

• По Селидовому окупанти вдарили авіабомбою "ФАБ-250" з модулем УМПК – пошкоджено три багатоквартирних будинки та об’єкт цивільної інфраструктури.

Один загиблий та 8 поранених цивільних - наслідки обстрілів Донеччини за добу 23.08.24, 10:06 • 25293 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна

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