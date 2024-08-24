По Донецкой области россияне ударили 2345 раз за сутки, пятеро раненых
Киев • УНН
За сутки зафиксировано 2345 вражеских ударов по Донецкой области. Пострадали 9 населенных пунктов, повреждены 26 гражданских объектов. Пятеро мирных жителей получили ранения в Курахово, Торецке, Антоновке и Щербиновке.
За сутки зафиксировано 2345 вражеских ударов по Донецкой области. Пострадали 9 населенных пунктов, повреждены 26 гражданских объектов. Пятеро мирных жителей получили ранения в Курахово, Торецке, Антоновке и Щербиновке, сообщили в ГУНП в области в субботу, пишет УНН.
Пятеро жителей Донецкой области получили ранения из-за российских обстрелов. В течение суток полицейские зафиксировали 2345 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору
Войска рф, как указано, попали в 9 населенных пунктов: города Курахово, Мирноград, Селидово, Торецк, поселок Щербиновка, села Антоновка, Даченское, Разлив, Успеновка. Разрушениям подверглись 26 гражданских объектов - 22 жилых дома, спорткомплекс, учебное заведение, автомобили. В том числе:
- На Курахово россияне сбросили управляемую авиабомбу - ранили двух гражданских лиц, повредили 6 многоквартирных домов и объект инфраструктуры.
- По одному раненому - в Торецке, Антоновке, Щербиновке.
- В Разливе в результате удара бомбой «УМПБ Д-30 СН» повреждены 4 частных дома и два авто.
- По Селидово оккупанты ударили авиабомбой «ФАБ-250» с модулем УМПК - повреждены три многоквартирных дома и объект гражданской инфраструктуры.
Один загиблий та 8 поранених цивільних - наслідки обстрілів Донеччини за добу 23 августа 2024, 07:06 • 24515 просмотров