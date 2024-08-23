Один погибший и 8 раненых гражданских - последствия обстрелов Донетчины за сутки

российские войска за прошедшие сутки, 22 августа, 16 раз за сутки обстреляли населенные пункты Донецкой области, в результате чего погиб один местный житель, еще 8 человек получили ранения. Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

За 22 августа россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Мирном. Еще 8 человек в области за сутки получили ранения - написал Филашин в Telegram.

По словам Филашкина, оперативная ситуация по области по состоянию на утро 23 августа выглядит так:

Волновахский район. В Максимовке Угледарской громады повреждены 3 дома.

Покровский район. В Курахово повреждено помещение предприятия; в Успеновке повреждены 25 частных домов, еще 1 - в Трудовом.

Краматорский район. В Лимане повреждены 4 дома и 4 нежилых помещения; в Торском разрушены 5 домов и повреждены 4; в Заречном повреждена хозяйственная постройка. В Константиновке ранены 2 человека, повреждены магазин, образовательное учреждение и 5 торговых павильонов. В Плещеевке Ильиновской громады ранены 4 человека, повреждены 10 объектов.

Бахмутский район. В Торецке ранен человек, поврежден дом. В Часовоярской громаде повреждены 7 частных домов, многоэтажка и промышленное здание. В Северске повреждены 5 домов, еще 1 - в Серебрянке.

Также Филашкин сообщил, что с линии фронта эвакуировано 3095 человек, в том числе 476 детей.

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