Один загиблий та 8 поранених цивільних - наслідки обстрілів Донеччини за добу
Київ • УНН
За добу російські війська 16 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок атак загинув 1 мирний житель, 8 отримали поранення, пошкоджено десятки будинків та інфраструктурних об'єктів.
російські війська минулої доби, 22 серпня, 16 разів за добу обстріляли населенні пункти Донецької області, унаслідок чого загинув один місцевий житель, ще 8 людей отримали поранення. Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
За 22 серпня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Мирному. Ще 8 людей в області за добу дістали поранення
За словами Філашкіна, оперативна ситуація по області станом на ранок 23 серпня виглядає так:
- Волноваський район. У Максимівці Вугледарської громади пошкоджено 3 будинки.
- Покровський район. У Кураховому пошкоджено приміщення підприємства; в Успенівці пошкоджені 25 приватних будинків, ще 1 — у Трудовому.
- Краматорський район. У Лимані пошкоджено 4 будинки і 4 нежитлових приміщення; у Торському зруйновано 5 будинків і пошкоджено 4; у Зарічному пошкоджено господарчу споруду. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено крамницю, освітній заклад і 5 торгових павільйонів. У Плещіївці Іллінівської громади поранено 4 людини, пошкоджено 10 об'єктів.
- Бахмутський район. У Торецьку поранено людину, пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля. У Сіверську пошкоджено 5 будинків, ще 1 — у Серебрянці.
Також Філашкін повідомив, що з лінії фронту евакуйовано 3095 людей, у тому числі 476 дітей.
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