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"Київміськбуд" оголошує розпродаж паркінгів

"Київміськбуд" оголошує розпродаж паркінгів

Київ • УНН

 • 19939 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. З 1 листопада Холдингова компанія "Київміськбуд" оголошує грандіозні знижки на вільні машиномісця в паркінгах, передає УНН з посиланням на прес-службу холдингової компанії.

За деякими позиціями розмір знижки становить до 40% від вартості.

У свою чергу знижки пропонуються на такі паркінги:
1. ж/б на просп. Академіка Глушкова, 92-Б, ж/б 1 просп. Академіка Глушкова, буд. 9-В 30%
2. ж/б №112-114 по вул. Козацька вул. Козацька, буд. 114 20%
3. ж/б на перетині: просп. 50-річчя Жовтня, вул. Строкача Тимофія вул. Строкача, 7 40%
4. Троєщина, 23 діл. 32-33 вул. Милославська, 31-В 30%
5. ж/б №39-Г по вул. Гарматна вул. Гарматна, буд. 37-А 15%
6. ж/б №33 по вул. Осіння вул. Осіння, буд. 33 15%
7. ж/б №31-33 по просп. Правди (паркінг 1) просп. Правди, 31-А 25%
8. ж/б №31-33 по просп. Правди (паркінг 2) просп. Правди, 31-А 25%
9. ж/б №2 обмежений: вул. Чорновола В'ячеслава, вул. Дмитрівська, вул.Полтавська вул. Полтавська, буд. 10 25%
10. ж/б Позняки, 10 діл.“Д” вул. Срібнокільська, буд. 2-А 25%
11. ж/б Позняки, 10-А (паркінг №2, паркінг №3, паркінг №4, паркінг №5) (секції 1,3) вул. Княжий Затон, буд. 21 25%
12. ж/б №2 по бул.Перова, 10-12 просп. Навої Алішера, буд. 69 30%
13. ж/б на перетині: вул. Княжий Затон, вул. Срібнокільська у мікрорайоні Позняки, 10-Б вул.Срібнокільська, буд.1 30%
14. ж/б №3 по вул. Срібнокільська у мікрорайоні Позняки, 10-Б вул.Срібнокільська, буд. 3-Г 30%
15. ж/б Позняки, 5-А вул. Драгоманова, буд.1-Н 20%

16. с.Щербані, Петровського, 29-Б с. Щербані, вул. Петровського, буд. 29-Б 20%

17. ж/б №8 на перетині: вул. Бальзака Оноре, вул. Цвєтаєвої Марини вул. Данькевича Костянтина, буд. 10 10%
18. ж/б №1 на перетині: вул. Бальзака Оноре, вул. Цвєтаєвої Марини вул. Данькевича Костянтина, буд. 16 30%
19. ж/б №2 на перетині: вул.Бальзака Оноре, вул. Цвєтаєвої Марини вул. Данькевича Костянтина, буд. 14 30%
20. ж/б №3 на перетині: вул. Бальзака Оноре, вул. Цвєтаєвої Марини вул. Марини Цвєтаєвої, буд.13 30%
21. ж/б №4 на перетині: вул. Бальзака Оноре, вул. Цвєтаєвої Марини вул. Марини Цвєтаєвої, буд. 11 30%
22. Червонозоряний пр-т 4-А ж/б 4 просп. Червонозоряний (нині просп. Лобановського), буд. 4-Є 30%
23. Червонозоряний пр-т 4-А між ж/б 2, 3, 5 просп. Червонозоряний (нині просп. Лобановського), буд. 6-Є 30%
24. ж/б на вул. Ушинського, 14-А вул. Ушинського, буд.14-Б 30%.

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