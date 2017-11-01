"Киевгорстрой" объявляет распродажу паркингов

По некоторым позициям размер скидки составляет до 40% от стоимости.

В свою очередь, скидки предлагаются на такие паркинги:

1. ж/д на просп. Академика Глушкова, 92-Б, ж/д 1 просп. Академика Глушкова, 9-В 30%

2. ж/д №112-114 по ул. Козацкая ул. Козацкая, 114 20%

3. ж/д на пересечении: просп. 50-летия Октября, ул. Строкача Тимофея ул. Строкача, 7 40%

4. Троещина, 23 уч. 32-33 ул. Милославская, 31-В 30%

5. ж/д №39-Г по ул. Гарматная ул. Гарматная, 37-А 15%

6. ж/д №33 по ул.Осенняя ул. Осенняя, 33 15%

7. ж/д №31-33 по просп. Правды (паркинг 1) просп. Правды, 31-А 25%

8. ж/д №31-33 по просп. Правды (паркинг 2) просп. Правды, 31-А 25%

9. ж/д №2 ограниченый : ул. Чорновола Вячеслава, ул. Дмитровская, ул. Полтавская ул. Полтавская, 10 25%

10. ж/д Позняки, 10 уч.“Д” ул .Срибнокильская, 2-А 25%

11. ж/д Позняки, 10-А (паркинг №2, паркинг №3, паркинг №4, паркинг №5) (секции 1,3) ул. Княжий Затон, 21 25%

12. ж/д №2 по бул. Перова, 10-12 просп. Навои Алишера, 69 30%

13. ж/д на пересечении: ул. Княжий Затон, ул. Срибнокильская в микрорайоне Позняки, 10-Б ул. Срибнокильская, 1 30%

14. ж/д №3 по ул.Срибнокильская в микрорайоне Позняки, 10-Б ул. Срибнокильская, 3-Г 30%

15. ж/б Позняки, 5-А ул. Драгоманова, 1-Н 20%

16. с.Щербани, Петровского, 29-Б с. Щербани, ул. Петровского, 29-Б 20%

17. ж/д №8 на пересечении: ул. Бальзака Оноре, ул. Цветаевой Марины ул. Данькевича Константина, 10 10%

18. ж/д №1 на пересечении: ул. Бальзака Оноре, ул. Цветаевой Марины ул. Данькевича Константина, 16 30%

19. ж/д №2 на пересечении: ул. Бальзака Оноре, ул. Цветаевой Марины ул. Данькевича Константина, д.14 30%

20. ж/д №3 на пересечении: ул. Бальзака Оноре, ул. Цветаевой Марины ул. Марины Цветаевой, 13 30%

21. ж/д №4 на пересечении: ул. Бальзака Оноре, ул. Цветаевой Марины ул. Марины Цветаевой, 11 30%

22. Краснозвездный просп. 4-А ж/д 4 просп. Краснозвездный (теперь просп. Лобановского), 4-Е 30%

23. Краснозвездный просп. 4-А между ж/д 2, 3, 5 просп. Краснозвездный (теперь просп. Лобановского), 6-Е 30%

24. ж/д по ул. Ушинского, 14-А ул. Ушинского, 14-Б 30%