Пляжі Домінікани завалені сміттям
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Один із найпопулярніших екзотичних курортів у світі - Домінікана - перетворюється у звалище відходів, передає УНН із посиланням на DW.
Йдеться, зокрема, про узбережжя столиці країни - Санто-Домінго.
Зазначається, що лише за тиждень екологи та військові прибрали понад 60 тонн пластику. Проте, нове сміття осідає на домініканському узбережжі щодня.
Тим часом екологи б'ють на сполох - сміття у водоймах нашої планети не меншає.
"За даними екологів з Parley, у світовому океані плаває 5 трильйонів пластикових відходів загальною масою у 250 тисяч тонн", - розповідає видання.
Нагадаємо, надлишок пластикового сміття став проблемою для багатьох країн у світі. Україна не виняток. Щорічно наша країна накопичує близько 12-15 млн тонн твердих побутових відходів, 40% з яких - це тара, зокрема пластикова. Експерти вказують, що проблема криється у відсутності мотивації українців цивілізовано поводитися зі сміттям, зокрема пластиковими пляшками.
Боротися з пластиком більшості європейських країн допомагає (заставна) депозитна система збору тари.
Принцип її роботи полягає в тому, що при здачі пляшок у спеціальний автомат споживачам повертається частина грошей, сплачених при купівлі напою. Чим більше пляшок збере автомат - тим більше тари можна повторно використовувати або переробляти. Це своєю чергою зменшує кількість сміття, яке осідає в океанах і на звалищах.
Окрім Німеччини, така система успішно діє в Швеції, Норвегії, Фінляндії, Данії, Естонії. Наприклад, у Норвегії завдяки цій системі збирають 95% тари, в Фінляндії - 93,3%, а в Данії - 89%.
Натомість Україна, при наявності необхідного законопроекту, не може ввести таку систему вже півтора року.