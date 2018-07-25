Пляжи Доминиканы завалены мусором
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Один из самых популярных экзотических курортов в мире - Доминикана - превращается в свалку отходов, передает УНН со ссылкой на DW.
Речь идет о побережье столицы страны - Санто-Доминго.
Отмечается, что всего за неделю экологи и военные убрали более 60 тонн пластика. Однако, новый мусор оседает на доминиканском побережье ежедневно.
Между тем экологи бьют тревогу - мусора в водоемах нашей планеты не стает меньше.
"По данным экологов с Parley, в мировом океане плавает 5 триллионов пластиковых отходов общим весом 250 тысяч тонн", - рассказывает издание.
Напомним, избыток пластикового мусора стал проблемой для многих стран в мире. Украина не исключение. Ежегодно наша страна накапливает около 12-15 млн тонн твердых бытовых отходов, 40% из которых - это тара, в частности пластиковая. Эксперты указывают, что проблема кроется в отсутствии мотивации у украинцев цивилизованно обращаться с мусором, в частности пластиковыми бутылками.
Бороться с пластиком большинству европейских стран помогает (залоговая) депозитная система сбора тары.
Принцип ее работы заключается в том, что при сдаче бутылок в специальный автомат потребителям возвращается часть денег, уплаченных при покупке напитка. Чем больше бутылок соберет автомат - тем больше тары можно повторно использовать или перерабатывать. Это в свою очередь уменьшает количество мусора, которое оседает в океанах и на свалках.
Кроме Германии, такая система успешно действует в Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании, Эстонии. Например, в Норвегии благодаря этой системе собирают 95% тары, в Финляндии - 93,3%, а в Дании - 89%.
Зато Украина, при наличии необходимого законопроекта, не может ввести такую систему уже полтора года.