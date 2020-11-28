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ПЛР-тестування вже неефективне з епідеміологічної точки зору – Фаворов

ПЛР-тестування вже неефективне з епідеміологічної точки зору – Фаворов

Київ • УНН

 • 49879 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. ПЛР-тест виявляє тільки 60% хворих, а 40% — не виявляє. Так, використовуючи ПЛР, неможливо виявити всі джерела інфекції і, відповідно, зупинити епідемію. Про це УНН в інтерв'ю розповів професор, доктор медичних наук, міжнародний експерт у сфері охорони здоров’я та епідеміології Михайло Фаворов.

"Із самого початку великі дослідження показали, що при респіраторній інфекції, якою є COVID-19, ви не можете очікувати, що ПЛР дасть більше ніж 60% виявлених хворих. (…) Ну який же це діагностичний тест, що, вибачте, дає трохи більше ніж половину від загального числа хворих? Таким тестом, якби ми працювали з ВІЛ, з гепатитами, взагалі ніхто б користуватися не став", - зауважив Фаворов.

Але на початку неочікуваної пандемії, коли інших альтернатив не було, саме ПЛР-тест отримав велике розповсюдження.

"Тепер, нарешті, настало певне розуміння обмежень цього тесту. Використовуючи ПЛР, ви не зможете виявити всі джерела інфекції, і, відповідно, не зможете зупинити епідемію. Більше того скажу: що якби ми мали тест із 95% виявленням джерел інфекції, ми б не дійшли до такої епідемії, яку маємо зараз", - зазначив науковець.

Враховуючи 40% хворих, яких не виявляє ПЛР-тест, за словами Фаворова, необхідно використовувати інші альтернативи.

"Ми всіх обстежили на ПЛР, ну і що? Половину ви виявили, а інших? Вони ж все одно продовжують заражати. Це абсолютно неефективний з точки зору епідеміології захід. Тож потрібно якось це питання вирішувати", - зазначив епідеміолог.

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