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ПЦР-тестирование уже неэффективно с эпидемиологической точки зрения - Фаворов

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. ПЦР-тест выявляет только 60% больных, а 40% - не выявляет. Так, используя ПЦР, невозможно выявить все источники инфекции и, соответственно, остановить эпидемию. Об этом УНН в интервью рассказал профессор, доктор медицинских наук, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов.

"С самого начала обширные исследования показали, что при респираторной инфекции, каковой является COVID-19, вы не можете ожидать, что ПЦР даст более 60% выявленных больных. (...) Ну какой же это диагностический тест, что, извините, дает немного более половины от общего числа больных? Таким тестом, если бы мы работали с ВИЧ, с гепатитами, вообще никто бы пользоваться не стал", - отметил Фаворов.

Но в начале неожиданной пандемии, когда других альтернатив не было, именно ПЦР-тест получил большое распространение.

"Теперь, наконец, наступило некоторое понимание ограничений этого теста. Используя ПЦР, вы не сможете выявить все источники инфекции, и, соответственно, не сможете остановить эпидемию. Более того скажу: что если бы мы имели тест с 95% выявлением источников инфекции, мы бы не дошли до такой эпидемии, которую имеем сейчас", - отметил ученый.

Учитывая 40% больных, которых не выявляетс ПЦР-тест, по словам Фаворова, необходимо использовать другие альтернативы.

"Мы всех обследовали на ПЦР, ну и что? Половину вы обнаружили, а остальные? Они же все равно продолжают заражать. Это абсолютно неэффективное с точки зрения эпидемиологии мероприятие. Поэтому нужно как-то этот вопрос решать", - отметил эпидемиолог.

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