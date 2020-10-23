ПЛР-тестування у 40% показує помилковий результат — глава Держспоживслужби Києва

“Так, ПЛР-тест на коронавірус лише в 60% показує правильний результат. Це пов’язано, перш за все, з самою тест-системою — цьому є доказ в усьому світі, що необхідно проводити обов’язково детальне клініко-діагностичне дослідження — з використанням не лише ПЛР тестів, але й ІФА-тестування.

Україна зараз переходить на новий формат — це встановлення клінічного діагнозу і за симптомами, і за підтверджуючим ПЛР, а також за ІФА-скринінгом, щоб встановити правильний діагноз”, — каже Рубан.

В контексті масового тестування населення на коронавірус діагностування “ковіду” в Україні, на думку глави Держспоживслужби Києва, необхідно проводити комплексно й всеохопно за допомогою ІФА-скринінгу і за допомогою “антигенних” тестів, зокрема.

“Все необхідно розглядати комплексно, але ІФА — це діагностичні та скринінгові дослідження, які необхідно використовувати для скринінгу груп населення будь-якої організації або при встановленні діагнозу та встановленні термінів, коли захворіла людина, чи має вона захисні титри. Все необхідно розглядати комплексно — і методом ПЛР, і антигенними тестами, які будуть впроваджені в Україні найближчим часом, і методом ІФА зокрема”, — вважає Рубан.