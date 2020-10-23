ПЦР-тестирование в 40% показывает ложный результат - глава Госпотребслужбы Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Тестирование методом ПЦР не способно подтвердить наличие коронавируса в 40% случаев, поэтому сейчас во всем мире доказана необходимость проведения комплексного клинико-диагностического исследования методом ИФА-тестирования и тестированием на антиген. Об этом в комментарии УНН рассказал глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.
“Да, ПЦР-тест на коронавирус лишь в 60% показывает правильный результат. Это связано, прежде всего, с самой тест-системой — этому есть доказательство во всем мире, что необходимо проводить обязательно детальное клинико-диагностическое исследование — с использованием не только ПЦР тестов, но и ИФА-тестирования.
Украина сейчас переходит на новый формат — это установление клинического диагноза и по симптомам, и по подтверждающим ПЦР, а также по ИФА-скринингом, чтобы установить правильный диагноз”, — говорит Рубан.
В контексте массового тестирования населения на коронавирус диагностирование “ковида” в Украине, по мнению главы Госпродпотребслужбы Киева, необходимо проводить комплексно и всеобъемлюще с помощью ИФА-скрининга и с помощью “антигенных” тестов, в частности.
“Все необходимо рассматривать комплексно, но ИФА — это диагностические и скрининговые исследования, которые необходимо использовать для скрининга групп населения любой организации или при установлении диагноза и установлении сроков, когда заболел человек, имеет ли он защитные титры. Все необходимо рассматривать комплексно — и методом ПЦР, и антигенными тестами, которые будут внедрены в Украине в ближайшее время, и методом ИФА частности”, — считает Рубан.