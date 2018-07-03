Племінниця Скрипаля йде в депутати в РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Племінниця екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля, яка проживає в російському Ярославлі, Вікторія Скрипаль висунута кандидатом у депутати Ярославської обласної думи від партії "Справедлива Россия". Про це ТАСС повідомив секретар бюро ради регіонального відділення партії Анатолій Каширін, передає УНН.
"На партійній конференції були висунуті всі кандидати в депутати облдуми. Вікторія Скрипаль у нас очолює список в десятій територіальної групі. Вона не перебуває в партії, але готова вступити, ми давно з нею спілкуємося", - сказав Каширін.
Скрипаль підтвердила, що очолила територіальну групу по виборчому округу №10.
За словами Каширіна, партія подасть списки в регіональну виборчу комісію на цьому тижні. Вибори депутатів Ярославської обласної думи відбудуться в єдиний день голосування 9 вересня.
Ім'я Вікторії Скрапаль стало відомо у зв'язку з тим, що влада Великобританії навесні 2018 року неодноразово відмовляли їй у видачі в'їзної візи, яка була необхідна для відвідування постраждалої в англійському Солсбері двоюрідної сестри, громадянки Росії Юлії Скрипаль.
Як повідомляв УНН, британська поліція вважає, що до отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в березні цього року причетні двоє людей, які покинули Сполучене Королівство на наступний день.
Нагадаємо, 4 березня 66-річний екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль, засуджений в Росії за шпигунство на користь Великобританії, і його 33-річна дочка Юлія піддалися в Солсбері впливу нервово-паралітичного речовини типу "Новак". Пізніше Лондон виступив з твердженням про те, що ця речовина розроблялося в Росії, і на цій підставі звинуватив Москву в причетності до інциденту.