Племянница Скрипаля идет в депутаты в РФ

"На партийной конференции были выдвинуты все кандидаты в депутаты облдумы. Виктория Скрипаль у нас возглавляет список в десятой территориальной группе. Она не состоит в партии, но готова вступить, мы давно с ней общаемся", - сказал Каширин.



Скрипаль подтвердила, что возглавила территориальную группу по избирательному округу №10.



По словам Каширина, партия подаст списки в региональную избирательную комиссию на этой неделе. Выборы депутатов Ярославской областной думы состоятся в единый день голосования 9 сентября.



Имя Виктории Скрапаль стало известно в связи с тем, что власти Великобритании весной 2018 года неоднократно отказывали ей в выдаче въездной визы, которая была необходима для посещения пострадавшей в английском Солсбери двоюродной сестры, гражданки России Юлии Скрипаль.

Как сообщал УНН, британская полиция считает, что к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте этого года причастны два человека, которые покинули Соединенное Королевство на следующий день.

Напомним, 4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери влияния нервно-паралитического вещества типа “Новак”. Позже Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.