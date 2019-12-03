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Плавця Романчука визнано кращим спортсменом місяця в Україні

Плавця Романчука визнано кращим спортсменом місяця в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. За підсумками спортивного місяця Національний олімпійський комітет України визнав віцечемпіона світу з плавання Михайла Романчука найкращим спортсменом листопада в Україні. Про це інформує НОК України, передає УНН.

На змаганнях Кубка світу, який відбувся в Досі (Катар), Романчук продемонстрував блискучий результат. Виборовши золоту медаль на дистанції 1500 метрів вільним стилем, спортсмен став володарем нового світового рекорду Кубка світу, який належав принциповому супернику Романчука, Олімпійському чемпіону з Італії Грегоріо Пальтріньєрі.

Окрім цього в Досі Романчук здобув “срібло” на дистанції 400 метрів вільним стилем.

Примітно, що особистого наставника плавця Петра Нагорного названо найкращим тренером останнього осіннього місяця.

Додамо, для Романчука це друге високе визнання НОК. На його рахунку звання найкращого спортсмена серпня-2018.

Українські Національні Новини

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Спорт

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