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Пловца Романчука признан лучшим спортсменом месяца в Украине

Пловца Романчука признан лучшим спортсменом месяца в Украине

Киев  •  УНН

 • 10835 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. По итогам спортивного месяца Национальный олимпийский комитет Украины признал вице-чемпиона мира по плаванию Михаила Романчука лучшим спортсменом ноября в Украине. Об этом сообщает НОК Украины, передает УНН.

На соревнованиях Кубка мира, который состоялся в Дохе (Катар), Романчук продемонстрировал блестящий результат. Завоевав золотую медаль на дистанции 1500 метров вольным стилем, спортсмен стал обладателем нового мирового рекорда Кубка мира, который принадлежал принципиальному сопернику Романчука, Олимпийскому чемпиону из Италии Грегорио Пальтриньери.

Кроме этого в Дохе Романчук получил “серебро” на дистанции 400 метров вольным стилем.

Примечательно, что личный наставник пловца Петр Нагорный назван лучшим тренером последнего осеннего месяца.

Добавим, для Романчука это второе высокое признание НОК. На его счету звание лучшего спортсмена августа-2018.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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