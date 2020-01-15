Плавець з України виборов медаль турніру "FINA Champions Series" у Китаї
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Український плавець Андрій Говоров став володарем завойованої срібної медалі на турнірі “FINA Champions Series” у китайському місті Шеньчжень, повідомляє УНН з посиланням сайт змагань.
Говоров поступився 0,02 секундами бразильцеві Ніколасу Сантосу і фінішував другим. Час українця 23,30 с. Чинну трійку замкнув росіянин Олег Костін — 23,42.
Відзначимо, що дана дистанція в 50 метрів була пройдена в стилі батерфляй.
Нагадаємо, що Говоров потрапляв на п’єдестал призерів етапу Ліги чемпіонів.