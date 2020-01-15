Пловец из Украины завоевал медаль турнира "FINA Champions Series" в Китае
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Украинский пловец Андрей Говоров стал обладателем завоеванной серебряной медали на турнире “FINA Champions Series” в китайском городе Шэньчжэнь, сообщает УНН со ссылкой сайт соревнований.
Говоров уступил 0,02 секунды бразильцу Николасу Сантосу и финишировал вторым. Время украинца 23,30 с. Действующую тройку замкнул россиянин Олег Костин — 23,42.
Отметим, что данная дистанция в 50 метров была пройдена в стиле баттерфляй.
Напомним, что Говоров попадал на пьедестал призеров этапа Лиги чемпионов.