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Плавчиха Зевіна фінішувала за крок до медалі на ЧЄ

Плавчиха Зевіна фінішувала за крок до медалі на ЧЄ

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Українська плавчиха Дарина Зевіна зупинилася за крок від медалі чемпіонату Європи на короткій воді, що проходить у Глазго, передає УНН з посиланням на сайт змагань.

На дистанції 100 метрів на спині Зевіній не вистачило 0,21 секунди (56,94 с) аби дістатися третьої “бронзової” сходинки на якій опинилася Джорджія Девіс із Великої Британії.

Золота нагорода дісталася уродженці Нідерландів Кірі Туссан — 55,71 с.

Примітно, що у порівнянні з півфіналом, Зевіна поліпшила свій час більше, ніж на півсекунди.

Як повідомляв УНН, Зевіна виборола медаль чемпіонату Європи з плавання у 2017 році.

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