Зевіна принесла Україні срібну медаль ЧЄ з плавання

Зевіна виборола “срібло” на дистанції 200 м на спині з результатом 02:02,27 хвилини. На 0,68 с її випередила трикратна олімпійська чемпіонка з Угорщини Катінка Хоссу. Замкнула трійку італійка Маргарита Панзіера з часом 2:02,43.

Примітно, що для 23-річної Зевіної дана медаль стала 9-ю в кар’єрі виступів на чемпіонатах Європи з плавання. До цього востаннє Зевіна виборювала нагороду на ЧЄ ще у 2013 році.

Зауважимо, що наша спортсменка здобувала “золото”, “срібло” та “бронзу” на чемпіонатах світу на короткій воді.

Як повідомляв УНН, наш Михайло Романчук став чемпіоном Європи на дистанції протяжністю 1500 м.