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Платіжний баланс України зведено з профіцитом – НБУ

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Платіжний баланс України у жовтні 2018 року був зведений з профіцитом на рівні 164 млн дол. США порівняно з дефіцитом у розмірі 582 млн дол. у вересні. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Національного банку України, передає УНН.

При цьому, як зауважили у Нацбанку, платіжний баланс за січень-жовтень зведено з дефіцитом 254 млн дол. США.

За даними регулятора, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в жовтні звузився порівняно з вереснем до 863 млн дол. США завдяки відсутності значних виплат за державним боргом, хоча через значний дефіцит торгівлі товарами він перевищував минулорічні показники.

“У цілому за 10 місяців дефіцит поточного рахунку розширився до 4,6 млрд дол. США порівняно з 1,7 млрд дол. США у відповідному періоді минулого року”, — уточнили у відомстві.

У прес-службі поінформували, що у жовтні відновилося зростання експорту товарів — на 11% у річному вимірі до 3,9 млрд дол. США - насамперед завдяки високому врожаю кукурудзи.

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Водночас зростання імпорту товарів у жовтні прискорилося до 22,2% у річному вимірі до 5,6 млрд дол. США за рахунок неенергетичного імпорту.

Крім того, приплив капіталу за фінансовим рахунком у жовтні становив 1 млрд дол. США та був насамперед забезпечений борговими операціями приватного сектору.

При цьому, як зазначається у повідомленні регулятора, чистий приплив прямих іноземних інвестицій у жовтні становив 203 млн дол. США, 64% з яких були спрямовані до реального сектору.

Нагадаємо, у вересні платіжний баланс зведено з дефіцитом у 582 млн доларів.

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