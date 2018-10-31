У вересні платіжний баланс зведено з дефіцитом у 582 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Платіжний баланс у вересні 2018 року зведено з дефіцитом на рівні 582 млн доларів США. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України, передає УНН.
“Платіжний баланс у вересні зведено з дефіцитом на рівні 582 млн дол. США. У результаті міжнародні резерви станом на кінець вересня знизилися до 16,6 млрд дол. США, що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду протягом 2,8 місяця”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що дефіцит поточного рахунку платіжного балансу у вересні розширився до 1,7 млрд дол. США на тлі погіршення динаміки експорту та значних планових виплат з обслуговування державного боргу.
Обсяги експорту товарів у вересні скоротилися на 3,6% до 3,3 млрд дол. США. Динаміка експорту, за даними НБУ, погіршилася за всіма товарними групами.
Імпорт товарів у вересні становив 5,1 млрд дол. США, його річні темпи зростання залишалися високими (17,3%) на тлі стійкого внутрішнього попиту та високих цін на енергоносії.
Чистий приплив капіталу за фінансовим рахунком у вересні становив 1,1 млрд дол. США.
Як повідомляв УНН, платіжний баланс у серпні зведено з профіцитом на рівні 27 мільйонів доларів США.