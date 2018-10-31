В сентябре платежный баланс сведен с дефицитом в 582 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Платежный баланс в сентябре 2018 года сведен с дефицитом на уровне 582 млн долларов США. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины, передает УНН.
"Платежный баланс в сентябре сведен с дефицитом на уровне 582 млн долл. США. В результате международные резервы по состоянию на конец сентября снизились до 16,6 млрд долл. США, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 2,8 месяца", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дефицит текущего счета платежного баланса в сентябре расширился до 1,7 млрд долл. США на фоне ухудшения динамики экспорта и значительных плановых выплат по обслуживанию государственного долга.
Объемы экспорта товаров в сентябре сократились на 3,6% до 3,3 млрд долл. США. Динамика экспорта, по данным НБУ, ухудшилась по всем товарным группам.
Импорт товаров в сентябре составил 5,1 млрд долл. США, его годовые темпы роста оставались высокими (17,3%) на фоне устойчивого внутреннего спроса и высоких цен на энергоносители.
Чистый приток капитала по финансовому счету в сентябре составил 1,1 млрд долл. США.
Как сообщал УНН, платежный баланс в августе сведен с профицитом на уровне 27 млн долларов США.