Платежный баланс Украины сведен с профицитом - НБУ

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Платежный баланс Украины в октябре 2018 года был сведен с профицитом на уровне 164 млн долл. США по сравнению с дефицитом в размере 582 млн долл. в сентябре. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального банка Украины, передает УНН.