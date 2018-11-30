Платежный баланс Украины сведен с профицитом - НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Платежный баланс Украины в октябре 2018 года был сведен с профицитом на уровне 164 млн долл. США по сравнению с дефицитом в размере 582 млн долл. в сентябре. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального банка Украины, передает УНН.
При этом, как отметили в Нацбанке, платежный баланс за январь-октябрь сведен с дефицитом 254 млн долл. США.
По данным регулятора, дефицит текущего счета платежного баланса в октябре сузился по сравнению с сентябрем до 863 млн долл. США благодаря отсутствию значительных выплат по государственному долгу, хотя за значительного дефицита торговли товарами он превышал прошлогодние показатели.
“В целом за 10 месяцев дефицит текущего счета расширился до 4,6 млрд долл. США по сравнению с 1,7 млрд долл. США в соответствующем периоде прошлого года”, — уточнили в ведомстве.
В пресс-службе сообщили, что в октябре возобновился рост экспорта товаров — на 11% в годовом измерении до 3,9 млрд долл. США — прежде всего благодаря высокому урожаю кукурузы.
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В то же время рост импорта товаров в октябре ускорился до 22,2% в годовом измерении до 5,6 млрд долл. США за счет неэнергетического импорта.
Кроме того, приток капитала по финансовому счету в октябре составил 1 млрд долл. США и был прежде всего обеспечен долговым операциям частного сектора.
При этом, как отмечается в сообщении регулятора, чистый приток прямых иностранных инвестиций в октябре составил 203 млн долл. США, 64% из которых были направлены в реальный сектор.
Напомним, в сентябре платежный баланс сведен с дефицитом в 582 млн долларов.