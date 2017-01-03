“Платинум Банк” на межі банкрутства — експерт

За його словами, за таких показників, банк мали вже вивести з ринку.

“Пікантності цій ситуації додає той факт, що за погодженням з МВФ банк повинен був показати як мінімум 0-вий капітал на 23.12.

Проте не показав. Але і з ринку не виведений. Чому? Мої джерела в НБУ стверджують, що збереження на ринку "Платинум Банку“ було однією з умов, яке висувала заступник глави Нацбанку Рожкова за згоду вести проект по націоналізації ПриватБанку.

Приват — націоналізований. І тепер Гонтарева за погодженням з Адміністрацією Президента утримує „Платинум“ всупереч економічній логіці і нормативним актам НБУ ”, - зазначив експерт.

Він також спростував інформацію про докапіталізацію банку на 120 млн грн.

“Справа в тому, що Борис Кауфман (бенефіціар "Платинум банку“ — ред) до недавнього часу не міг підтвердити джерела коштів для здійснення угоди з купівлі 75% + 1 акції у групи "кіпрських громадян“ за вказані 120 мільйонів.

Але навіть якщо „хресний син“ Гонтаревої-Рожкової зміг підтвердити легальність 120 мільйонів, розкривши структуру своєї участі в бізнесі тютюнового монополіста "Мегаполіс“, то зазначених грошей все одно недостатньо для порятунку банку”, — пояснив О.Дубинський.

За інформацією експерта, банк намагався втриматися на ринку завдяки масовому залученню коштів населення.

“Банк Кауфмана-Зінкова-Рожкової включив „пилосос“ за вкладами населення. Запущені масові розсилки з пропозицією розмістити гривневі вклади під 24% річних в гривні і 10,5% в доларах.

Такі ставки можна пропонувати тільки з однією метою — аби вкрасти гроші вкладників”, — підкреслив він.

Крім того, “Платинум банк” також намагалися докапіталізувати за рахунок кредитного портфеля банку “Михайлівський”, розповів О.Дубинський.

“В.о. члена правління Нацбанку Катерина Рожкова на день банкіра робить своєму патрону, бізнесменові Борису Кауфману королівський подарунок. За допомогою чотирьох (трьох позапланових, і однією планової) перевірок — вона „віджимає“ для нього банк Михайлівський у власника мережі Ельдорадо Віктора Поліщука ”, - написав у Фейсбук експерт.

При цьому, О.Дубинський пов’язує переслідування колишнього голову правління банку “Михайлівський” Ігоря Дорошенко саме зі спробою заволодіти кредитним портфелем банку “Михайлівський”. За його словами, затримання І.Дорошенко ілюструє “харчовий ланцюжок” в справі банку “Михайлівський”.

“У Платинум Банку постійно „рвалися“ нормативи через недостатність капіталу і погану ліквідність. У свою чергу активи Михайлівського, що представляють собою споживчі кредити, видані через мережу Ельдорадо — могли цю проблему швидко вирішити ”, - пояснив О.Дубинський.

Нагадаємо, експерти не виключають, що переслідування колишнього глави правління банку “Михайлівський” І.Дорошенко є “замовленням” зацікавлених в цьому осіб.

Як раніше повідомляв УНН, банк “Михайлівський” був визнаний НБУ неплатоспроможним після того як виконав постанови регулятора.