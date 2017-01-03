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"Платинум Банк" на грани банкротства - эксперт

"Платинум Банк" на грани банкротства - эксперт

Киев • УНН

 • 17423 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. НБУ скрывает информацию о том, что отрицательный капитал "Платинум Банка" достиг 280 млн грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщил эксперт в банковской сфере Александр Дубинский, передает УНН.

По его словам, с такими показателями, банк должны были уже вывести с рынка.

"Пикантности этой ситуации добавляет тот факт, что по согласованию с МВФ банк должен был показать как минимум 0-вой капитал на 23.12.

Однако не показал. Но и с рынка не выведен. Почему? Мои источники в НБУ утверждают, что сохранение на рынке "Платинум Банка" было одним из условий, которое выдвигала заместитель главы Нацбанка Рожкова за согласие вести проект по национализации ПриватБанка.

Приват - национализирован. И теперь Гонтарева по согласованию с Администрацией Президента удерживает "Платинум" вопреки экономической логике и нормативным актам НБУ", - отметил эксперт.

Он также опроверг информацию о докапитализации банка на 120 млн грн.

"Дело в том, что Борис Кауфман (бенефициар "Платинум Банка" - ред) до недавнего времени не мог подтвердить источники средств для осуществления сделки по покупке 75% + 1 акции у группы "кипрских граждан" за указанные 120 миллионов.

Но даже если "крестный сын2 Гонтаревой-Рожковой смог подтвердить легальность 120 миллионов, раскрыв структуру своего участия в бизнесе табачного монополиста "Мегаполис“, то указанных денег все равно недостаточно для спасения банка", - пояснил А.Дубинский.

По информации эксперта, банк пытался удержаться на рынке благодаря массовому привлечению средств населения.

"Банк Кауфмана-Зинкова-Рожковой включил "пылесос" по вкладам населения. Запущены массовые рассылки с предложением разместить гривневые вклады под 24% годовых в гривне и 10,5% в долларах.

Такие ставки можно предлагать только с одной целью - чтобы украсть деньги вкладчиков", - подчеркнул он.

Кроме того, "Платинум банк" также пытались докапитализировать за счет кредитного портфеля банка "Михайловский", рассказал А.Дубинский.

"И.о. члена правления Нацбанка Екатерина Рожкова на день банкира делает своему патрону, бизнесмену Борису Кауфману королевский подарок. С помощью четырех (трех внеплановых, и одной плановой) проверок - она "отжимает" для него банк "Михайловский" у владельца сети "Эльдорадо" Виктора Полищука", - написал в Фейсбук эксперт.

При этом, А.Дубинский связывает преследование бывшего главу правления банка "Михайловский" Игоря Дорошенко именно с попыткой завладеть кредитным портфелем банка "Михайловский". По его словам, задержание И.Дорошенко иллюстрирует "пищевую цепочку" в деле банка "Михайловский".

"В "Платинум Банке" постоянно "рвались" нормативы из-за недостаточности капитала и плохой ликвидности. В свою очередь активы банка "Михайловский", что представляют собой потребительские кредиты, выданные через сеть Эльдорадо - могли эту проблему быстро решить", - пояснил А.Дубинский.

Напомним, эксперты не исключают, что преследование бывшего главы правления банка "Михайловский" И.Дорошенко является "заказом" заинтересованных в этом лиц.

Как ранее сообщал УНН, банк "Михайловский" был признан НБУ неплатежеспособным после того как выполнил постановления регулятора.

Украинские Национальные Новости

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