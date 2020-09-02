Платформа психологічної підтримки Tell me створила проєкт спільно з Радіо Аристократи, - Світлана Павелецька

За словами Світлани, вже на старті проєкт Tell me отримав схвальні відгуки та шквал заявок, а станом на сьогодні, платформа надала вже 7 тис годин безкоштовної психотерапії.

“Як тільки ми запустили Tell me, отримали величезну кількість запитів, а також значна кількість психологів виявила бажання долучитись до платформи. Зараз у нас працює понад 100 спеціалістів, які надають безкоштовно до 3-х сессій психологічної допомоги. Дуже круто, що люди вчаться говорити про себе, про свої проблеми, а ми даємо їм цю можливість”.

Інститут когнітивного моделювання також відкрив доступ до платформи Tell me й для білорусів, коли у сусідній країні почались протести.

“Ми надали доступ до платформи громадянам Білорусі, аби вони могли отримувати психологічну допомогу. Велика кількість психологів згодились їм допомагати, надавати консультації не українською, а російською мовою. У Tell me є багато партнерів, але потенціал у проєкту ще більший”, - підсумувала Світлана Павелецька.