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Платформа психологічної підтримки Tell me створила проєкт спільно з Радіо Аристократи, - Світлана Павелецька

Київ • УНН

 • 19258 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Прем’єра аудіо-рубрики про психологічне здоров'я на Радіо Аристократи за підтримки проєкту Tell me та Інституту Когнітивного Моделювання (перший спікер Спартак Суббота) стартує в середу 2 вересня о 8.45 ранку. Про це в ефірі Радіо Аристократи повідомила СЕО Інституту Когнітивного Моделювання Світлана Павелецька.

Платформа психологічної підтримки Tell me створила проєкт спільно з Радіо Аристократи, - Світлана Павелецька

За словами Світлани, вже на старті проєкт Tell me отримав схвальні відгуки та шквал заявок, а станом на сьогодні, платформа надала вже 7 тис годин безкоштовної психотерапії.

“Як тільки ми запустили Tell me, отримали величезну кількість запитів, а також значна кількість психологів виявила бажання долучитись до платформи. Зараз у нас працює понад 100 спеціалістів, які надають безкоштовно до 3-х сессій психологічної допомоги. Дуже круто, що люди вчаться говорити про себе, про свої проблеми, а ми даємо їм цю можливість”.

Інститут когнітивного моделювання також відкрив доступ до платформи Tell me й для білорусів, коли у сусідній країні почались протести.

“Ми надали доступ до платформи громадянам Білорусі, аби вони могли отримувати психологічну допомогу. Велика кількість психологів згодились їм допомагати, надавати консультації не українською, а російською мовою. У Tell me є багато партнерів, але потенціал у проєкту ще більший”, - підсумувала Світлана Павелецька.

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