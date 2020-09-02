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Платформа психологической поддержки Tell me создала проект совместно с Радио Аристократы, - Светлана Павелецкая

Киев • УНН

 • 19258 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Премьера аудио-рубрики о психологическом здоровье на Радио Аристократы при поддержке проекту Tell me и Института Когнитивного Моделирование (первый спикер Спартак Суббота) стартует В среду 2 сентября в 8.45 утра. Об этом в эфире Радио Аристократы сообщила СЕО Института Когнитивного Моделирование Светлана Павелецкая.

Платформа психологической поддержки Tell me создала проект совместно с Радио Аристократы, - Светлана Павелецкая

По словам Светланы, уже на старте проект Tell me получил положительные отзывы и шквал заявок, а по состоянию на сегодня, платформа предоставила уже 7 тыс часов бесплатной психотерапии.

"Как только мы запустили Tell me, получили огромное количество запросов, а также значительное количество психологов изъявила желание приобщиться к платформе. Сейчас у нас работает более 100 специалистов, которые предоставляют бесплатно до 3-х сессий психологической помощи. Очень круто, что люди учатся говорить о себе, о своих проблемах, а мы даем им эту возможность ".

Институт когнитивного моделирования также открыл доступ к платформе Tell me и для белорусов, когда в соседней стране начались протесты.

"Мы предоставили доступ к платформе гражданам Беларуси, чтобы они могли получать психологическую помощь. Большое количество психологов согласились им помогать, консультировать не на украинском, а на русском языке. В Tell me много партнеров, но потенциал у проекту еще больше ", - подытожила Светлана Павелецкая.

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