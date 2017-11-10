План "Східного партнерства" вже є затісним для України - Геращенко

"Україна займає дуже чітку позицію, що в рамках "Східного партнерства" ми очікуємо сигнал від європейської сторони стосовно європейських прагнень України. І, власне, сьогодні ми маємо набагато більш широкий і визначальний для нас формат – це Угода про асоціацію. І власне ми вважаємо, що саме Угода є тим ключовим інструментарієм і напрямком, по якому має рухатися Україна, тому що якщо ми говоримо про формат "Східного партнерства", то будемо відверті, він уже затісний і замалий для України", - сказала вона.

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Нагадаємо, Парламентська Асамблея Євронест на саміті Східного партнерства рекомендуватиме оновити структуру партнерства.