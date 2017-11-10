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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 24733 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 43699 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 53719 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 57963 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 51696 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 94325 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100245 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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План "Восточного партнерства" уже есть тесен для Украины - Геращенко

План "Восточного партнерства" уже есть тесен для Украины - Геращенко

Киев  •  УНН

 • 11669 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. План "Восточного партнерства" уже есть тесен для Украины. Об этом в эксклюзивном интервью "5 каналу" заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, передает УНН.

"Украина занимает очень четкую позицию, что в рамках "Восточного партнерства" мы ожидаем сигнал от европейской стороны относительно европейских стремлений Украины. И, собственно, сегодня мы имеем гораздо более широкий и определяющий для нас формат - это соглашение об ассоциации. И собственно мы считаем , что именно Соглашение является тем ключевым инструментарием и направлением, по которому должна двигаться Украина, потому что если мы говорим о формате "Восточного партнерства", то будем откровенны, он уже тесноват и маловат для Украины ", - сказала она.

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Напомним, Парламентская Ассамблея Евронест на саммите Восточного партнерства рекомендовать обновить структуру партнерства.

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