План "Восточного партнерства" уже есть тесен для Украины - Геращенко

"Украина занимает очень четкую позицию, что в рамках "Восточного партнерства" мы ожидаем сигнал от европейской стороны относительно европейских стремлений Украины. И, собственно, сегодня мы имеем гораздо более широкий и определяющий для нас формат - это соглашение об ассоциации. И собственно мы считаем , что именно Соглашение является тем ключевым инструментарием и направлением, по которому должна двигаться Украина, потому что если мы говорим о формате "Восточного партнерства", то будем откровенны, он уже тесноват и маловат для Украины ", - сказала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Европарламенте хотят углубить связи ЕС с Украиной, Грузией и Молдовой

Напомним, Парламентская Ассамблея Евронест на саммите Восточного партнерства рекомендовать обновить структуру партнерства.