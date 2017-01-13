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План "Перехоплення" оголосили в Одесі

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 13 січня. УНН. Зловмисники скоїли наїзд на працівника батальйону поліції особливого призначення, який разом із колегами патрулював Київський район м. Одеси. Поліцейського доставили до медзакладу. В обласному центрі оголосили план "Перехоплення". Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ГУНП в Одеській області.

В ході перевірки території у Київському районі міста увагу правоохоронців привернули особи, схожі на розшукуваних за скоєння аналогічних злочинів. Побачивши поліцейських, правопорушники сіли в автомобіль і намагалися втекти. Правоохоронці почали переслідування. Під час погоні обидва автомобілі потрапили в затор, де поліцейські намагалися затримати зловмисників.

При спробі підійти до автомобіля розшукуваних, водій скоїв наїзд на 32-річного бійця спецпідрозділу поліції і протягнув його 5 метрів. У цей момент його напарник, зорієнтувавшись у ситуації, застосував табельну зброю. З огляду на те, що навколо знаходяться інші громадяни, і щоб не наражати їх на небезпеку, поліцейський не став стріляти в зловмисників, а зробив два попереджувальні постріли в повітря.

На теперішній час проводяться розшукові заходи. На пошук автомобіля і зловмисників орієнтований весь особовий склад поліції Одеського регіону.

Потерпілий поліцейський з травмами різного ступеня тяжкості доставлений до медичного закладу.

Відомості про подію внесено до ЖЄО за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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