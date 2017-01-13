План "Перехоплення" оголосили в Одесі
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 13 січня. УНН. Зловмисники скоїли наїзд на працівника батальйону поліції особливого призначення, який разом із колегами патрулював Київський район м. Одеси. Поліцейського доставили до медзакладу. В обласному центрі оголосили план "Перехоплення". Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ГУНП в Одеській області.
В ході перевірки території у Київському районі міста увагу правоохоронців привернули особи, схожі на розшукуваних за скоєння аналогічних злочинів. Побачивши поліцейських, правопорушники сіли в автомобіль і намагалися втекти. Правоохоронці почали переслідування. Під час погоні обидва автомобілі потрапили в затор, де поліцейські намагалися затримати зловмисників.
При спробі підійти до автомобіля розшукуваних, водій скоїв наїзд на 32-річного бійця спецпідрозділу поліції і протягнув його 5 метрів. У цей момент його напарник, зорієнтувавшись у ситуації, застосував табельну зброю. З огляду на те, що навколо знаходяться інші громадяни, і щоб не наражати їх на небезпеку, поліцейський не став стріляти в зловмисників, а зробив два попереджувальні постріли в повітря.
На теперішній час проводяться розшукові заходи. На пошук автомобіля і зловмисників орієнтований весь особовий склад поліції Одеського регіону.
Потерпілий поліцейський з травмами різного ступеня тяжкості доставлений до медичного закладу.
Відомості про подію внесено до ЖЄО за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.