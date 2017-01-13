План "Перехват" объявлен в Одессе

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Киев • УНН

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ОДЕССА-КИЕВ. 13 января. УНН. Злоумышленники совершили наезд на работника батальона полиции особого назначения, который вместе с коллегами патрулировал Киевский район г. Одессы. Полицейского доставили в медучреждение. В областном центре объявили план "Перехват". Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

В ходе проверки территории в Киевском районе города внимание правоохранителей привлекли лица, похожие на разыскиваемых за совершение аналогичных преступлений. Увидев полицейских, преступники сели в автомобиль и пытались убежать. Правоохранители начали преследование. Во время погони оба автомобиля попали в пробку, где полицейские пытались задержать злоумышленников.

При попытке подойти к автомобилю разыскиваемых, водитель совершил наезд на 32-летнего бойца спецподразделения полиции и протянул его 5 метров. В этот момент его напарник, сориентировавшись в ситуации, применил табельное оружие. Учитывая то, что вокруг находятся другие граждане, и чтобы не подвергать их опасности, полицейский не стал стрелять в злоумышленников, а сделал два предупредительных выстрела в воздух.

В настоящее время проводятся розыскные мероприятия. На поиск автомобиля и злоумышленников ориентирован весь личный состав полиции Одесского региона.

Пострадавший полицейский с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение.

Сведения о событии внесены в ЖЕО по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

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