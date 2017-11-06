"План Маршалла" для України став європейським завдяки Литві - посол

"Я б хотів підкреслити, що спочатку це був план Литви для України на 2017-2020 роки, а потім це стало європейським планом, знову завдяки зусиллям Литви. Цей план має особливе значення для України, і не тільки для України, оскільки те, що відбувається в Україні, важливо не тільки для наших громадян, але і для всього континенту, всього демократичного світу", - сказав у понеділок в сеймі журналістам посол В.Яценківський.

Нагадаємо, 6 листопада послам країн Заходу в сеймі Литви представили "план Маршалла" для України, зазначивши, що країні потрібен план економічної підтримки, пакет фінансових інвестицій.

Протягом десяти років політики пропонують виділити Україні з 2018 року 50 млрд євро допомоги. Литва домагається, щоб "план Маршалла" для України отримав підтримку на листопадовому саміті "Східного партнерства", а також в Європарламенті.