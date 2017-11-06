"План Маршалла" для Украины стал европейским благодаря Литве - посол

"Я бы хотел подчеркнуть, что сначала это был план Литвы для Украины на 2017-2020 годы, а потом это стало европейским планом, снова благодаря усилиям Литвы. Этот план имеет особое значение для Украины, и не только для Украины, поскольку то, что происходит в Украине, важно не только для наших граждан, но и для всего континента, всего демократического мира", - сказал в понедельник в сейме журналистам посол В.Яценкивський.

Напомним, 6 ноября послам стран Запада в сейме Литвы представили "план Маршалла" для Украины, отметив, что стране нужен план экономической поддержки, пакет финансовых инвестиций.

В течение десяти лет политики предлагают выделить Украине с 2018 года 50 млрд евро помощи. Литва добивается, чтобы "план Маршалла" для Украины получил поддержку на ноябрьском саммите "Восточного партнерства", а также в Европарламенте.