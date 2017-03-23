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План лібералізації авіасполучення з ЄС затвердили Мінінфраструктури і Державіаслужба

План лібералізації авіасполучення з ЄС затвердили Мінінфраструктури і Державіаслужба

Київ • УНН

 • 5746 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Міністерство інфраструктури України та Державна авіаційна служба затвердили план лібералізації повітряного сполучення з Європейським Союзом, передає УНН з посиланням на прес-службу Міністерства інфраструктури України.

“З метою лібералізації повітряного сполучення між Україною та країнами — членами Європейського Союзу до моменту укладення Угоди між Україною та Європейським Союзом і державами-членами про Спільний авіаційний простір Міністерством інфраструктури України погоджено План роботи з країнами — членами Європейського Союзу на 2017 рік з питань лібералізації повітряного сполучення”, — повідомили в Мінінфраструктури.

Зазначається, що відповідно до Плану Державна авіаційна служба України звернеться до авіаційних служб країн — членів Європейського Союзу щодо розгляду на двосторонньому рівні питання зняття наявних обмежень на виконання регулярних повітряних перевезень.

“План лібералізації є реальним кроком відкриття неба з країнами Європейського Союзу, що підтверджує прихід нових авіакомпаній, збільшення перевезень та інвестиції в авіаційну галузь України”, — зазначили у відомстві.

Як повідомляв УНН, міністр інфраструктури України Володимир Омелян розповів, що з наступного траншу бюджетної підтримки Європейського Союзу планується закупити автоматизовані системи вагового контролю на дорогах.

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