План лібералізації авіасполучення з ЄС затвердили Мінінфраструктури і Державіаслужба
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Міністерство інфраструктури України та Державна авіаційна служба затвердили план лібералізації повітряного сполучення з Європейським Союзом, передає УНН з посиланням на прес-службу Міністерства інфраструктури України.
“З метою лібералізації повітряного сполучення між Україною та країнами — членами Європейського Союзу до моменту укладення Угоди між Україною та Європейським Союзом і державами-членами про Спільний авіаційний простір Міністерством інфраструктури України погоджено План роботи з країнами — членами Європейського Союзу на 2017 рік з питань лібералізації повітряного сполучення”, — повідомили в Мінінфраструктури.
Зазначається, що відповідно до Плану Державна авіаційна служба України звернеться до авіаційних служб країн — членів Європейського Союзу щодо розгляду на двосторонньому рівні питання зняття наявних обмежень на виконання регулярних повітряних перевезень.
“План лібералізації є реальним кроком відкриття неба з країнами Європейського Союзу, що підтверджує прихід нових авіакомпаній, збільшення перевезень та інвестиції в авіаційну галузь України”, — зазначили у відомстві.
Як повідомляв УНН, міністр інфраструктури України Володимир Омелян розповів, що з наступного траншу бюджетної підтримки Європейського Союзу планується закупити автоматизовані системи вагового контролю на дорогах.