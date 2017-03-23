План либерализации авиасообщения с ЕС утвердили Мининфраструктуры и Госавиаслужба

"С целью либерализации воздушного сообщения между Украиной и странами - членами Европейского Союза до момента заключения Соглашения между Украиной и Европейским Союзом и государствами-членами об Общем авиационном пространстве Министерством инфраструктуры Украины согласован План работы со странами - членами Европейского Союза на 2017 год по вопросам либерализации воздушного сообщения", - сообщили в Мининфраструктуры.

Отмечается, что в соответствии с Планом Государственная авиационная служба Украины обратится к авиационным службам стран - членов Европейского Союза относительно рассмотрения на двустороннем уровне вопроса снятия имеющихся ограничений на выполнение регулярных воздушных перевозок.

"План либерализации является реальным шагом открытия неба со странами Европейского Союза, подтверждающий приход новых авиакомпаний, увеличение перевозок и инвестиции в авиационную отрасль Украины", - отметили в ведомстве.

Как сообщал УНН, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал, что со следующего транша бюджетной поддержки Европейского Союза планируется закупить автоматизированные системы весового контроля на дорогах.