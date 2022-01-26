Плачкова про корупцію: у нас голова антикорупційної структури в реєстрі корупціонерів

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“Вся наша антикорупційна структура побудована за величезні кошти. Тим не менше, у нас голова однієї з антикорупційних структур знаходиться в реєстрі корупціонерів. Я думаю, що для того ж Заходу це якийсь показник, якщо в тебе в країні голова антикорупційної структури знаходиться в реєстрі корупціонерів. Це тільки рука Кремля чи, можливо, є ще якась історія чи питання до цього голови?” — сказала нардеп.

В Україні корупцією пронизано багато галузей, продовжила нардеп.

“Якщо спитати сьогодні українців, чи вони вважають за корупцію побутову корупцію, наприклад, хабарі лікарям, вчителям та інше, то ми вже вважаємо це типовою історією, навіть не звертаючи увагу на те, що це елемент корупції”, — уточнила Плачкова.

Додамо, що мова про директора НАБУ Артема Ситника.

Він був притягнутий до адміністративної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172-5 КУпАП “Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків”. Наразі він досі має статус офіційно визнаного корупціонера.

До теми

За останні 5 років фінансування НАБУ збільшилося у півтори рази, з 857 млн грн до 1 млрд 327 млн грн. Лише автопарк НАБУ обійшовся українцям у 105 млн грн або близько 4 млн доларів.

А минулого року детективи НАБУ замовили собі спідньої білизни на 700 тис. грн.

Водночас за останні 5 років рівень довіри українців до НАБУ знизився вдвічі (з 35% до 16%). Більше, ніж НАБУ, українці довіряють усім іншим правоохоронним органам: СБУ, прокуратурі та поліції.