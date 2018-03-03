Півзахисника Циганкова визнано кращим футболістом місяця в "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Київське “Динамо” підбило підсумки виступів колективу у лютому місяці та назвало кращого футболіста в даному проміжку, передає УНН з посиланням на прес-службу “Динамо”.
За підсумками чотирьох матчів попереднього календарного місяця, в яких “біло-сині” здобули одну перемогу, дві нічиї і один раз поступилися, було виокремлено 5 номінантів на звання “Найкращий гравець лютого”.
У результаті опитування, у якому взяли участь користувачі офіційного сайту “Динамо”, найбільшу кількість голосів отримав Віктор Циганков, який у чотирьох матчах 3 рази відзначився у воротах суперників. За нього було віддано 58 відсотків голосів.
На другому місці розмістився воротар Денис Бойко — 24 відсотки. Трійку замкнув Дерліс Гонсалес — 8.
Додамо, що 8 і 15 березня київський клуб проведе поєдинки 1/8 фіналу Ліги Європи проти римського “Лаціо”.