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Півзахисника Циганкова визнано кращим футболістом місяця в "Динамо"

Київ • УНН

 • 9510 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Київське “Динамо” підбило підсумки виступів колективу у лютому місяці та назвало кращого футболіста в даному проміжку, передає УНН з посиланням на прес-службу “Динамо”.

За підсумками чотирьох матчів попереднього календарного місяця, в яких “біло-сині” здобули одну перемогу, дві нічиї і один раз поступилися, було виокремлено 5 номінантів на звання “Найкращий гравець лютого”.

У результаті опитування, у якому взяли участь користувачі офіційного сайту “Динамо”, найбільшу кількість голосів отримав Віктор Циганков, який у чотирьох матчах 3 рази відзначився у воротах суперників. За нього було віддано 58 відсотків голосів.

На другому місці розмістився воротар Денис Бойко — 24 відсотки. Трійку замкнув Дерліс Гонсалес — 8.

Додамо, що 8 і 15 березня київський клуб проведе поєдинки 1/8 фіналу Ліги Європи проти римського “Лаціо”.

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