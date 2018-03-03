Полузащитник Цыганков признан лучшим футболистом месяца в "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Киевское “Динамо” подвело итоги выступлений коллектива в феврале и назвало лучшего футболиста в данном промежутке, передает УНН со ссылкой на пресс-службу “Динамо”.
По итогам четырех матчей предыдущего календарного месяца, в которых “бело-синие” одержали одну победу, две ничьи и один раз уступили, было выделено 5 номинантов на звание “Лучший игрок февраля”.
В результате опроса, в котором приняли участие пользователи официального сайта “Динамо”, наибольшее количество голосов получил Виктор Цыганков, который в четырех матчах 3 раза отличился в воротах соперников. За него было отдано 58 процентов голосов.
На втором месте разместился вратарь Денис Бойко — 24 процента. Тройку замкнул Гонсалес — 8.
Добавим, что 8 и 15 марта киевский клуб проведет поединки 1/8 финала Лиги Европы против римского “Лацио”.