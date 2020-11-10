Півзахисника "Шахтаря" визнано найкращим футболістом туру УПЛ

КИЇВ. 11 листопад. УНН. Українська Прем’єр-Ліга після опитування фахівців із експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 9-го туру "Favbet Ліги", передає УНН з посиланням на сайт ліги.