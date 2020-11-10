Півзахисника "Шахтаря" визнано найкращим футболістом туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопад. УНН. Українська Прем’єр-Ліга після опитування фахівців із експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 9-го туру "Favbet Ліги", передає УНН з посиланням на сайт ліги.
За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник “Шахтаря” Тарас Степаненко, який випередив нападників “Маріуполя” Данила Сікана та Беніто з “Олімпіка”.
До складу експертної ради увійшли: Олег Венглинський, Артур Валерко, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський.
Також додамо, що найкращим тренером туру обрано Руслана Костишина із “Колоса”.