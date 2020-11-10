Полузащитник "Шахтера" признан лучшим футболистом тура УПЛ

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 25026 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 92553 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 67991 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 105894 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 83199 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 93365 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 101989 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101205 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101140 просмотра

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Полузащитник "Шахтера" признан лучшим футболистом тура УПЛ

Полузащитник "Шахтера" признан лучшим футболистом тура УПЛ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 ноября. УНН. Украинская Премьер-лига после опроса специалистов по экспертному совету, определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 9-го тура "Favbet Лиги", передает УНН со ссылкой на сайт лиги.

По итогам голосования победу одержал полузащитник “Шахтера” Тарас Степаненко, опередивший нападающих “Мариуполя” Даниила Сикана и Бенито из “Олимпика”.

В состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

Также добавим, что лучшим тренером тура избран Руслан Костишина из “Колоса”.

Украинские Национальные Новости

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