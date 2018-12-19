Півзахисника "Динамо" визнано кращим футболістом місяця УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Українська Прем'єр-ліга підбила підсумки останнього календарного місяця змагань та оголосила ім'я кращого футболіста за даний проміжок часу, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу турніру.
За результатами опитування Української Прем'єр-ліги, переможцем став півзахисник київського "Динамо" Віктор Циганков. За нього віддали голоси 48 відсотків респондентів. Його найближчий переслідувач - форвард "Шахтаря" Жуніор Мораес набрав трохи менше голосів (43). Третє місце дісталося захисникові ФК "Львів" Володимиру Адамюк (4).
Примітно, що для Циганкова це третя перемога в конкурсі, який УПЛ проводить уже третій сезон поспіль. Таким чином він зрівнявся з двома лідерами – "гірником" Марлосом та одноклубником Беньяміном Вербичем.