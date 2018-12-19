Полузащитник "Динамо" признан лучшим футболистом месяца УПЛ

По результатам опроса Украинской Премьер-лиги, победителем стал полузащитник киевского “Динамо” Виктор Цыганков. За него отдали голоса 48 процентов респондентов. Его ближайший преследователь — форвард “Шахтера” Жуниор Мораес набрал чуть меньше голосов (43). Третье место досталось защитнику ФК “Львов” Владимиру Адамюк (4).

Примечательно, что для Цыганкова это третья победа в конкурсе, который УПЛ проводит третий сезон подряд. Таким образом он сравнялся с двумя лидерами — “горняком” Марлосом и одноклубником Беньямином Вербичем.