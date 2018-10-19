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Півзахисника "Динамо" оголошено кращим молодим футболістом вересня в Україні

Півзахисника "Динамо" оголошено кращим молодим футболістом вересня в Україні

Київ • УНН

 • 13846 перегляди

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Кращим футболістом U-21 вересня в Україні був визнаний півзахисник київського “Динамо” і національної збірної України Віктор Циганков, повідомляє УНН із посиланням на сайт проекту Золотий Талант.

Циганков, здавалося б, міцно застовпив за собою звання кращого футболіста України серед покоління 1997-1998 років народження. Але за підсумками серпневого опитування проекту Золотий Талант півзахисник київського “Динамо” поступився лідерством форварду Мар’яну Шведу з “Карпат”.

Саме між ними і розгорнулася запекла сутичка — заочна, звичайно ж — за перше місце за підсумками вересневого опитування.

За Циганкова свої голоси віддали 105 респондентів, за Шведа — 99. При цьому “динамівець” отримав більше перших місць в трійках (54:51) і більше других місць (44:36), що в підсумку вилилося в 20 балів переваги.

Як повідомляв УНН, Циганкоава ставав кращим молодим футболістом року в Україні.

Українські Національні Новини

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