Полузащитник "Динамо" объявлен лучшим молодым футболистом сентября в Украине

Цыганков, казалось бы, прочно застолбил за собой звание лучшего футболиста Украины среди поколения 1997-1998 годов рождения. Но по итогам августовского опроса проекта Золотой Талант полузащитник киевского “Динамо” уступил лидерство форварду Марьяну Шведу из “Карпат”.

Именно между ними и развернулась ожесточенная схватка — заочная, конечно же — за первое место по итогам сентябрьского опроса.

По Цыганкова свои голоса отдали 105 респондентов, за Шведа — 99. При этом “динамовец” получил больше первых мест в тройках (54:51) и более вторых мест (44:36), что в итоге вылилось в 20 баллов преимущества.

Как сообщал УНН, Циганкоав становился лучшим молодым футболистом года в Украине.