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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 53020 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Півзахисник збірної України віддав результативну передачу за ФК "Ференцварош"

Півзахисник збірної України віддав результативну передачу за ФК "Ференцварош"

Київ • УНН

 • 17005 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. У 20-му турі чемпіонату Угорщини «Ференцварош» півзахисника збірної України Олександра Зубкова на чужому стадіоні зустрічався із «Залаегерсегом». Про це інформує УНН.

Деталі

Український футболіст уже традиційно вийшов у стартовому складі, відзначився результативною передачею й був замінений на 62-й хвилини зустрічі, що закінчилася перемогою "Фраді" — 3:1.

Набравши 41 очко, команда українця після нетривалої паузи повернулася на першу сходинку турнірної таблиці першості країни.

Що передувало цьому

Яремчук здійснив результативну передачу в матчі чемпіонату Португалії. 

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