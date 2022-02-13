Півзахисник збірної України віддав результативну передачу за ФК "Ференцварош"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. У 20-му турі чемпіонату Угорщини «Ференцварош» півзахисника збірної України Олександра Зубкова на чужому стадіоні зустрічався із «Залаегерсегом». Про це інформує УНН.
Деталі
Український футболіст уже традиційно вийшов у стартовому складі, відзначився результативною передачею й був замінений на 62-й хвилини зустрічі, що закінчилася перемогою "Фраді" — 3:1.
Набравши 41 очко, команда українця після нетривалої паузи повернулася на першу сходинку турнірної таблиці першості країни.
Що передувало цьому
Яремчук здійснив результативну передачу в матчі чемпіонату Португалії.